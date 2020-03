Al lavoro in fabbrica senza poter contare sulle mascherine, scatta la protesta alla Crown Imballaggi Italia di Aprilia. Questa mattina i dipendenti dello stabilimento di via Nettunense hanno infatti effettuato uno sciopero bianco all'interno di tre ore (un'ora per ogni turno di produzione) per contestare l'assenza delle mascherine dalla fabbrica. Da diversi giorni, ovvero da quando sono entrate in vigore le prime misure del decreto governativo di contrasto al coronavirus, gli operai hanno chiesto alla dirigenza aziendale mascherine e guanti per poter lavorare in sicurezza, visto che per la particolarità del lavoro sulla linea di produzione in alcuni casi si rischia di non rispettare la distanza di sicurezza. Un appello caduto nel vuoto: così i lavoratori hanno deciso di proclamare uno sciopero nella giornata di oggi, bloccando la produzione un'ora per ogni turno e rimanendo all'interno del capannone per l'impossibilità di organizzare un presidio nel piazzale esterno, viste le nuove misure del Dpcm.