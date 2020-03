Nelle scorse ore, la polizia locale di Itri ha denunciato un giovane ventunenne del posto per aver fatto sparire un ciclomotore che doveva essere confiscato.

In particolare, l'uomo non ha osservato i provvedimenti dell'autorità: a quanto sembra, il ragazzo, proprietario di un motorino controllato qualche tempo fa e risultato sprovvisto di copertura assicurativa, anziché portarlo in un centro autorizzato in quanto confiscato dalla Prefettura di Latina lo avrebbe fatto sparire per sottrarlo al provvedimento.

Di conseguenza, il ventunenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino per sottrazione di cose sottoposte a sequestro, violazione di cose sottoposte a sequestro e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.