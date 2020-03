«Una buona notizia che voglio condividere con tutti voi. Riaprirà nei prossimi giorni il reparto di malattie infettive presso il "Monsignor Di Liegro" di Gaeta . Ringrazio di cuore il Direttore Generale della Asl Latina Giorgio Casati che ho sentito con quotidianità e tutti i medici che hanno prontamente dato la disponibilità e sostenuto la mia proposta di dotare il nostro territorio di ulteriori posti letto per pazienti con problemi respiratori anche da Covid-19, qualora ce ne fosse la necessità».

