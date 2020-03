Ufficio postale di Largo Marconi ad Aprilia chiuso dall'ora di pranzo a seguito di una rapina a mano armata. Intorno all'ora di pranzo infatti un bandito armato è entrato nell'ufficio postale e minacciando uno dei dipendenti si è fatto consegnare alcune centinaia di euro in contanti prima di fuggire via a piedi. È subito scattato l'allarme al 112 che ha inviato sul posto i carabinieri di via Tiberio che adesso stanno cercando di rintracciare il bandito anche grazie all'ausilio dei filmati del sistema di videosorveglianza. Solo qualche settimana fa propri militari del reparto territoriale di Aprilia avevano tratto in arresto un noto soggetto apri anno poi contestano la paternità di un colpo identico messo a segno il giorno in cui l'ufficio postale Di Largo Marconi aveva riaperto dopo un periodo di chiusura per effettuare una ristrutturazione interna.