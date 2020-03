Nella giornata di ieri, a Gaeta, i carabinieri della locale tenenza, a conclusione di specifica attività di indagine, denunciavano a piede libero un 69enne, il quale si procurava un ingiusto profitto utilizzando illecitamente una carta di credito ricaricabile, intestata ad una donna di Gaeta, dalla quale, in più occasioni, sottraeva ingenti somme di denaro, per un importo complessivo di 5.000 euro per l'acquisto di francobolli, che venivano fatturati a nome di un'altra donna, ignara dell'indebito utilizzo del proprio codice fiscale.