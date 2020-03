Oggi, a Terracina, i carabinieri del Nor della locale compagnia, in esecuzione dell' ordinanza applicativa di misura cautelare personale degli arresti domiciliari emessa il 12 marzo 2020 dal gip del Tribunale di Latina, che concordava con la motivata richiesta di aggravamento della misura avanzata dall'Arma, traevano in arresto un 33enne, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa familiare. L'uomo è stato condotto presso la propria abitazione, ove rimarra' ristretto in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.