Asl di Rieti – 2 nuovi casi positivi. 16 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Il 16 marzo saranno attivati ulteriori 11 posti di terapia intensiva per COVID-19.

Asl di Frosinone – 6 nuovi casi positivi, 4 legati alla RSA di Cassino che raggiungono così quota 7. Blocco delle accettazioni presso la RSA e indagine epidemiologica in collaborazione tra Asl Frosinone e SERESMI Spallanzani. 1 paziente è guarito. Deceduto 1 paziente di 52 anni di Frosinone con grave patologia oncologica preesistente. 18 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Possibilità di implementare la disponibilità di 2 posti di terapia intensiva;

Asl Roma 2 – 20 nuovi casi positivi. 55 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Deceduta una donna di 88 anni al Policlinico Casilino per shock settico e polmonite. Attivati 2 posti di terapia intensiva all'Ospedale Pertini. Da mercoledì 18 marzo sarà attivato il laboratorio per test COVID-19;

Asl Roma 1 – 4 nuovi casi positivi. 104 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Dal 17 marzo disponibili ulteriori 8 posti di pneumologia. Da martedì 17 marzo sarà attivato il laboratorio per test COVID-19;

"Rispetto a ieri registriamo un aumento di 77 casi di positività, ma c'è anche un incremento delle persone guarite dal COVID-19 che sono 24. Escono dalla sorveglianza in 597, ovvero hanno terminato la quarantena. Ad oggi sono stati effettuati circa 6.500 tamponi per il COVID-19" commenta l'Assessore D'Amato.

Si è appena conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere.

Il bilancio Coronavirus, D'Amato: "Casi positivi e guariti in aumento" Terminata la videoconferenza task force: effettuati circa 6.500 tamponi fino ad oggi nel Lazio

