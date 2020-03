Raffica di controlli sul territorio anche da parte degli agenti della polizia municipale di San Felice Circeo coordinati dal comandante Leonardo Rognoni. Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione guidati dal comandante Antonio Mancini hanno sanzionato due persone per il mancato rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio in relazione all'emergenza Coronavirus. Tra ieri e oggi, invece, la polizia municipale ha controllato 80 attività commerciali. Quindici le autocertificazioni che sono state raccolte, sulle quali verranno poi effettuate tutte le verifiche di rito.

