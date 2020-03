È guarito il cittadino di Aprilia che risultò essere il primo postivo della città al Covid-19. A renderlo noto è il sindaco Antonio Terra: "Mi ha contattato poco fa il direttore sanitario della Asl di Latina per informarmi che il primo cittadino apriliano risultato positivo al Covid-19 qualche settimana fa, è finalmente guarito: il tampone effettuato in questi ultimi giorni ha dato esito negativo e così il paziente potrà fare ritorno a casa. Da domani potrà raccontare questa brutta avventura ai suoi cari, con il sorriso sul volto. Accadrà anche a noi, ne sono certo.

Ma oggi occorre resistere e impegnarci. Rinnovo perciò l'invito a non uscire di casa se non per motivi imprescindibili. Colgo l'occasione per avvisare i cittadini che stiamo predisponendo per i prossimi giorni una sanificazione delle strade e degli edifici pubblici. Ne daremo comunicazione sui canali istituzionali del Comune. Continuiamo a monitorare la situazione, insieme alle autorità sanitarie regionali e locali".