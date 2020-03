Nuova importante operazione di polizia giudiziaria della Polizia Stradale di Aprilia, che nella giornata di ieri ha eseguito un controllo in un autosalone lungo la via Nettunense, a Lavinio nel territorio del comune di Anzio. Il controllo amministrativo, posto dagli agenti coordinati dal comandante Massimiliano Corradini, ha interessato l'attività commerciale, dove è stato appurato che sei autovetture Nissan Qashqai, oggetto della complessa attività amministrativa, risultano tutte di provenienza illecita, poiché rubate nella regione Campania - tra la fine dell'anno 2019 e i primi mesi dell'anno 2020 - e poi rimesse in commercio presso l'autosalone di Lavinio. Gli specialisti della Polizia Stradale accertavano, altresì, che tutti i veicoli, il cui valore complessivo si aggira sui 140.000 euro, presentavano i numeri di telaio abilmente contraffatti. A seguito di quanto accertato, i veicoli venivano sottoposti a sequestro e due persone venivano indagate, al momento in stato di libertà per il reato di riciclaggio di veicoli. Proseguono le indagini per sgominare il redditizio traffico di veicoli.