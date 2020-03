Il Consiglio dei Giovani di Aprilia aderisce all'iniziativa spontanea per cantare una canzone dal balcone ogni giorno. Ad annunciarlo è il capogruppo di Rigenerazione Apriliana, Leonardo Molinari, che spiega i motivi dell'adesione all'iniziativa; parole che sottolineano l'impegno del Consiglio dei Giovani che hanno già avviato una raccolta fondi per l'istituto Spallanzani di Roma. "L'emergenza Coronavirus continua a dilagare, per questo è fondamentale l'impegno di tutti: restiamo a casa. La raccolta che fondi che abbiamo avviato ha già superato i 3500, perciò continuiamo a donare e a condividere. Come Consiglio dei Giovani di Aprilia promuoviamo l'iniziativa spontanea nata dai social network con l'obiettivo di diffondere un senso di speranza e di unione in tutta Italia. Da oggi ci affacceremo al balcone e canteremo per 3 giorni 3 canzoni".

I ragazzi del Consiglio giovani di Aprilia hanno iniziato oggi alle ore 18 con l'Inno di Mameli, proseguiranno domani con Azzurro e poi domenica con "Il Cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano.