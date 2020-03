E' una donna di Anzio la proprietaria di un furgone adibito alla vendita di panini e bibite che l'altro giorno, all'ora di pranzo, si era sistemata come faceva anche prima delle disposizioni anti contagio, all'angolo tra via Carroceto e via Vanzina. I carabinieri di Aprilia impegnati nei controlli del territorio proprio per verificare il rispetto delle restrizioni, l'hanno denunciata e segnalata alla Asl per la sospensione dell'attività in violazione dell'ultimo Dpcm.