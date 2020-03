Controlli serrati, da parte dei carabinieri di Latina, per monitorare la corretta osservazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contenimento del Coronavirus. E nonostante l'invito a restare tutti a casa, per evitare il contagio, c'è chi continua ad evadere le regole, mettendo a rischio l'intera comunità

Entrando nel dettaglio, i militari dell'Arma hanno denunciato 13 persone, tra cui:

- Un comemrciante di Fondi, titolare di un bar rimasto aperto nonostante le prescrizioni;

- Un 30enne di Itri trovato in strada, alla guida della sua auto sull'Appia, senza validi motivi;

- Due giovani a San Felice Circeo, sorpresi vicino ad un'attività commerciale, violando le prescrizioni

- Il titolare di una palestra che, per eludere le disposizioni, adibiva la propria autorimessa in una sala pesi dove faceva allenare 6 giovani, anche loro denunciati

- Due giovani trovati a Sonnino, anche loro senza giustificazione