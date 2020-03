Nella giornata di ieri, a Terracina, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile traevano in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 39enne di origini indiane, in italia senza fissa dimora, poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale, di complessivi 14,08 grammi di eroina suddivisa in 3 ovuli e 0,9 grammi di cocaina, nonche' della somma contante di 615 euro, ritenuta provento dell'attività' di spaccio. lo stupefacente ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro. L'arrestato, espletate le formalità di rito, veniva associato presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell'autorità giudiziaria.