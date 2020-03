Non erano di Sonnino ma erano in giro in auto per le vie del piccolo comune pontino senza una valida motivazione e sono stati per questo denunciati. Proprio Sonnino però è tra i Comuni che più sta seguendo in maniera stringente le prescrizioni di contenimento del Covid19 e così, grazie ai controllo delle locali Forze dell'Ordine, così come più volte detto e raccomandato dal Sindaco Luciano De Angelis, i controlli sono continui e serrati. Proprio durante uno di questi controlli, nella giornata di venerdì, la pattuglia dei Carabinieri della locale stazione che stava conducendo dei controlli sul traffico in transito sulla via di accesso al paese, ovvero la SP Sonninese, nei pressi degli svincoli con la Frosinone-Mare (Prossedi-Terracina che dir si voglia, o SS699 dell'Abbazia di Fossanova) ha fermato un'automobile con a bordo due ragazzi.