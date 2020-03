Controlli serrati sul litorale per evitare l'arrivo dei turisti, impossibilitati a spostarsi in base al decreto del Presidente del Consiglio. Questa mattina i vigili urbani a Sabaudia hanno sanzionato una famiglia proveniente da Roma. Nessuno può infatti lasciare il proprio Comune di residenza se non per lavoro, salute e situazioni di necessità. I controlli vanno avanti nelle aree più "a rischio"