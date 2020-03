'Nel silenzio di questi giorni, riscoperto come un valore, ma talvolta, assordante, continua il ' 'cinema paradiso' della famiglia Lucchetti, che dalla sera del 12 marzo proietta per la gente del quartiere dove abitano, su uno dei palazzi di Via Duca Del Mare, un video musicale. Dopo 'Mamma mia' degli Abba, ieri sera, le note del 'Pescatore' di De André, hanno invaso le strade, tenendo compagnia alla gente che dai balconi seguiva questo delizioso concerto privato. Stasera sullo schermo verrà proiettato uno dei video musicali che stanno diventando virali anche sul web.