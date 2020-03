E' una situazione comune a tanti italiani che sono rimasti bloccati in giro per il mondo, in seguito alla chiusura delle frontiere da e per l'Italia di tantissimi paesi in virtù dell'emergenza Coronavirus. L'appello accorato arriva, com'era successo ieri, da Marrakech, in Marocco, dove altri due pontini stanno trovando enormi difficoltà nel rientrare dopo una breve vacanza. Si tratta di due giovani di Aprilia che hanno scritto al nostro giornale per cercare di attirare l'attenzione anche sul loro caso: "Siamo Roberta e Alessandro, due ragazzi arrivati per una semplice vacanza di 6 giorni a Marrakech, a cui è stato annullato il volo di ritorno previsto per il 14 marzo. Successivamente ci hanno dato possibilità di prenotare date poi sempreannullate, e per ora l'unica possibilità che abbiamo è fare ritorno il 9 aprile. Nessuno ci sta dando risposte, né la compagnia aerea, né le istituzioni quali la Farnesina né ambasciata e consolati. Volevamo quindi provar a dar voce a noi italiani all'estero bloccati fuori dal nostro paese per chissà quanto. Tutto ciò perché speriamo che il messaggio arrivi a chi può fare davvero qualcosa".