Raffica di controlli su tutto il territorio da parte delle forze dell'ordine per verificare l'ottemperanza a quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio Conte per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Numerosi i veicoli e le persone fermate oggi dai carabinieri della Stazione, coordinati dal comandante Antonio Mancini, che hanno effettuato posti di blocco in zone strategiche del paese. Anche gli agenti della Municipale, diretti dal comandante Leonardo Rognoni, hanno effettuato dei posti di controllo. Fermate una cinquantina di auto e raccolte diverse autocertificazioni su cui verranno poi fatti i riscontri necessari. Durante quest'emergenza sono stati impegnati anche i volontari del nucleo di protezione civile, che stanno effettuando una campagna informativa passando con l'auto lungo le vie del paese e riproducendo con il megafono un messaggio in cui si esortano i cittadini a restare in casa e a limitare al massimo gli spostamenti, autorizzati solamente in caso di necessità (salute, lavoro, acquisto di beni primari).