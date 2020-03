I Supermecati Carrefour di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Ardea comunicano che a tutela della salute di tutti e per evitare affollamenti lo sconto del 10% riservato agli oltre sessantenni verrà applicato per un solo giorno a settimana a scelta dal cliente dal lunedì alla domenica. Inoltre chiamando i numeri 0773 687206 oppure il 366 6217542 verrà consegnata la spesa a domicilio gratuitamente nella città di Latina agli over 75.