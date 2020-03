Arriva la chiusura ai cittadini di tutti i parchi, giardini pubblici ed aree verdi con o senza recinzione di proprietà anche a Latina. E' disporlo è il sindaco Coletta con un'ordinanza, nonostante proprio l'altroieri lo stesso primo cittadino avesse sottolineato l'importanza di poter svolgere attività fisica all'aperto, purché effettuata nelle vicinanze della propria abitazione e come sempre a debita distanza dalle altre persone. Il sindaco predispone la chiusurra sino al giorno 3 aprile incluso. - Al non rispetto della presente ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa di € 100,00 oltre la denuncia penale ai sensi c.p. art. 650;

- di precisare che il presente provvedimento, espresso sine die, è suscettibile di modifica, nel caso in cui la situazione sul territorio richieda ulteriori misure operative per la gestione dell'emergenza pidemiologica da Covid-19 e necessita di atto espresso per determinarne la scadenza, una volta superata la criticità.