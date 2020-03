Un conto che, purtroppo, continua a salire, anche in considerazione del numero di casi sospetti che viene ogni giorno registrato sia nei Pronto soccorso del territorio (Anzio, Velletri, Ospedale dei Castelli di Ariccia e Frascati, ma anche al Sant'Anna di Pomezia) che nelle case, con interventi domiciliari. Tra l'altro, la giornata di ieri ha portato a definire anche la situazione clinica di un anziano di 73 anni e di una donna 63enne: entrambi, nelle scorse ore, avevano manifestato la presenza di sintomi compatibili con il Covid-19 e sono stati sottoposti ai tamponi di rito. Gli esiti sono stati positivi e, di conseguenza, è scattato il ricovero all'ospedale "Spallanzani" di Roma. Si tratta, nello specifico, di un uomo di Lariano e di una donna di Velletri.

Altro aumento considerevole di persone contagiate dal Coronavirus nella provincia di Latina. Il secondo da "doppia cifra" a distanza di 24 ore: dopo i 10 casi positivi di venerdì, ieri se ne sono registrati 13, di cui tre in isolamento domiciliare. Quattro di questi confermano il cluster di Fondi . Altri due dei nuovi casi sono pazienti residenti a Latina , uno a Sezze e uno Minturno , mentre l'ultimo è di un residente del Comune di Velletri . Solo un paziente, di questi ultimi, è ricoverato in Terapia Intensiva all'ospedale Dono Svizzero di Formia . Il numero complessivo dei contagiati sale dunque a 72, mentre sono 41 i ricoverati, 11 i negativizzati (i pazienti inizialmente positivi e risultati negativi al terzo tampone), 5 i decessi.

