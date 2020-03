Da lunedì scorso, su tutto il territorio nazionale, le Chiese, i conventi e gli altri edifici di culto non vedono più celebrazioni pubbliche a causa dell'epidemia di Coronavirus: Sante Messe feriali e festive, Rosari, Lodi e Vespri, ma anche battesimi, matrimoni e funerali non sono più consentiti. Un provvedimento adottato dai vescovi italiani in ottemperanza a quanto stabilito con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte dello scorso 8 marzo.

Questo, però, non ha impedito ai sacerdoti di poter celebrare senza fedeli: presbiteri diocesani e religiosi, infatti, continuano nella loro missione quotidiana e, pregando per i propri parrocchiani, in tanti hanno deciso di compiere un passo in più.

In particolare, sono tantissime le comunità cristiane che hanno deciso di sposare le nuove tecnologie per provare a raggiungere il numero più alto possibile di persone.

A Nettuno, per esempio, i sacerdoti della vicaria cittadina si sono accordati tra loro e, ogni giorno, la Santa Messa sarà trasmessa in diretta streaming dal Santuario di Nostra Signora delle Grazie e Santa Maria Goretti alle ore 18.30: l'Eucarestia viene celebrata ai piedi della Sacra Immagine della Madonna delle Grazie, patrona della città, e del compatrono San Rocco, pregato in modo profondo proprio per chiedere un'intercessione nella soluzione dell'emergenza Coronavirus. Sempre a Nettuno, alle 18 il parroco di Sant'Anna - Madre della Beata Maria Vergine, don Luca De Donatis, trasmette in diretta la recita dei vespri e domenica, alle 10.30, trasmetterà in streaming sulla pagina Facebook della Parrocchia la celebrazione della Santa Messa festiva.

Ad Anzio, l'altra sera alle 19, per la prima volta è stata trasmessa su YouTube la Santa Messa dalla Parrocchia dei Santi Anna e Gioacchino (il Centro Ecumenico per la Riconciliazione di Lavinio, ndr): come per Sant'Anna a Nettuno, la celebrazione dell'Eucarestia sarà trasmessa anche domenica, stavolta a partire dalle 11.

A Velletri, dall'altra sera, il vescovo monsignor Vincenzo Apicella ha deciso di guidare la recita del Santo Rosario ai piedi del quadro della Madonna delle Grazie, patrona della città, alle ore 19.30. Sempre nella città castellana, dalla Parrocchia di San Giovanni Battista viene trasmesso su Facebook, ogni giorno, un pensiero formulato dal parroco. La Santa Messa, invece, verrà trasmessa in diretta alle 18.30 del sabato e alle 10.30 della domenica.

A Pomezia, il parroco di San Bonifacio ha attivato un canale YouTibe della Parrocchia per trasmettere brevi momenti di riflessione per bambini e adulti, ma anche la Santa Messa. Il parroco di San Giuseppe Artigiano, invece, ogni giorno affida ai social un momento di riflessione o la recita del Santo Rosario.