Un ritrovamento incredibile quello fatto la scorsa settimana da un cittadino entrato a fare gli asparagi nel giardino di Villa Borghese a Nettuno, che è riuscito ad introdursi nel giardino nel punto in cui qualche settimana prima era caduto un albero a causa del forte vento che ha colpito il litorale, di fronte al residence Santa Barbara. L'uomo ha rinvenuto casse di mattoni antichi pronte per essere trafugate da qualche ladro. Il cittadino, che non sarebbe dovuto entrare, ha segnalato la situazione in via anonima ad un giornale locale che ha provveduto ad allertare la Polizia locale di Nettuno. L'intento ovviamente è quello di riuscire a ‘salvare' il materiale antico e prezioso che sembrava pronto per essere sottratto. Probabilmente a salvare i mattoni dal furto proprio il crollo dell'albero, che ha bloccato alcune casse e reso difficile il passaggio.