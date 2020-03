Salgono a undici le persone contagiate dal Coronavirus a Nettuno. Poco fa, infatti, è giunta la notizia della positività ai test per accertare l'infezione al Covid-19 per un 45enne nettunese, che da mesi non faceva ritorno a Nettuno. L'uomo, che lavora fuori città, dopo l'accertamento della positività al Coronavirus da parte delle autorità sanitarie del luogo è stato rimandato a casa a Nettuno, dove sta osservando il periodo di quarantena.

Inoltre, altre due persone che sono in isolamento domiciliare sono in attesa dell'esito dei test effettuati: manifestano simboli compatibili con il contagio da Covid-19.