Altri otto casi di contagio da Coronavirus a Pomezia: cresce ancora il numero dei positivi al Covid-19 nella città che, al momento, in tutto il Lazio sta pagando il prezzo più alto rispetto all'infezione che sta spaventando il mondo intero. Poco fa, infatti, è stato comunicato dal Comune che il totale dei casi è salito a 28, con 5 donne e 3 uomini che sono in isolamento domiciliare e asintomatici, seppure positivi. Sono stati individuati attraverso le connessioni già note degli altri casi.

"Ad oggi - spiegano dal Comune - risultano 917 persone in sorveglianza domiciliare preventiva in tutta la Asl Roma 6. Circa 30 cittadini di Pomezia, collegati ai primi casi riscontrati, sono usciti dalla sorveglianza domiciliare essendo sempre risultati negativi".

Inoltre, nelle ultime ore i carabinieri, la Guardia di finanza e la polizia locale hanno effettuato 630 controlli a persone in transito e attività commerciali, emettendo 50 sanzioni per violazione delle regole imposte dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 11 marzo.