Sei persone di Nettuno sono state denunciate a piede libero dalla polizia di Stato perché, seppure in possesso dell'autocertificazione, è stata valutata l'assenza di una valida motivazione allo spostamento. E' questo quanto avvenuto nelle scorse ore sul litorale nettunese e in quello di Anzio, con i controlli messi a punto dagli agenti del commissariato di Anzio lungo le strade del territorio, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri. Le pattuglie erano ben visibili in strada e la cittadinanza ha apprezzato lo sforzo compiuto dalle forze dell'ordine per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.