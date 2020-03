"A seguito dell'emergenza Covid-19 abbiamo deciso di donare i fondi riservati alla cena dei 100 giorni all'ospedale Spallanzani di Roma per la ricerca della cura contro il virus".

E' questo il post affidato a Instagram dagli studenti della 5FS del Liceo Chris Cappell College di Anzio, che con un gesto fatto di grande responsabilità e amore hanno rinunciato alla colletta effettuata per finanziare la cena pre-diploma donando tutto all'Istituto nazionale per le Malattie infettive in questi giorni di lotta senza quartiere contro l'emergenza Coronavirus.

E non è tutto: sempre su Instagram i ragazzi hanno scritto: "Chi vuole aiutarci in questa nostra 'piccola impresa è ben accetto e può contattarci". L'account Instagram è questo: @5fslagiungla.

Noi non possiamo che fare un plauso a questo bellissimo gesto dei giovani del nostro territorio.