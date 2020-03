Sono ancora bloccati a Marrakech i due giovani di Aprilia (Roberta e Alessandro) partiti per una vacanza in Marocco, ed ora in difficoltà per la chiusura delle frontiere da e per l'Italia di tanti paesi in virtù dell'emergenza Coronavirus. Una soluzione per loro poteva essere rappresentata da un aereo per Ginevra, inizialmente programmato per mercoledì 18 marzo, che avrebbe permesso alla coppia di arrivare in Svizzera, poi di fare tappa a Milano e quindi di arrivare a Roma. «Al momento questo è il piano ma è ancora tutto incerto, alcuni italiani infatti - spiegavano nel pomeriggio - ci hanno detto che il volo di ieri per Ginevra è stato cancellato». Domenica sera poi è arrivata la "doccia gelata" per i ragazzi, voli cancellati per tutta Europa e dunque nessuna possibilità per rientrare mercoledì dalla Svizzera.