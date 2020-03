L'emergenza Coronavirus sembra non risparmiare alcun Comune. E' delle scorse la notizia del primo contagio da Coronavirus nel territorio di Lariano, in provincia di Roma: si tratta di un anziano di 73 anni, che attraverso un'ambulanza è stato trasportato allo Spallanzani di Roma.

A renderlo noto è stato lo stesso sindaco: "Cari cittadini, sono stato appena informato dal Direttore Generale della Asl Roma 6, dottor Narciso Mostarda, che nella nostra città è stato riscontrato il secondo caso positivo al test Coronavirus COVID-19. Al momento - ha affermato il Sindaco - sono in corso le procedure di indagine epidemiologica sui contatti avuti dal paziente risultato positivo. Non sono state comunicate le generalità del soggetto, nel rispetto della normativa sulla privacy e del protocollo sanitario. Si rinnova la raccomandazione a tutta la cittadinanza di osservare scrupolosamente le prescrizioni emanate dal Governo e dalla Regione, soprattutto riguardo il divieto di uscire di casa, e di seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali ed istituzionali. Continueremo a tenervi informati".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli