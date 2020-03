Ci sono due nuovi contagi in Procura a Latina. Un magistrato e una dipendente sono al Santa Maria Goretti. Dopo i due casi di poche ore fa, altre due persone che lavorano nell'ufficio giudiziario di via Ezio sono risultate positive. «E' una situazione che richiede un intervento di emergenza con drastica riduzione delle attività ordinarie e straordinarie misure di bonifica» è uno dei passaggi della relazione della Asl, inviata al Procuratore Capo Giuseppe De Falco ribadendo con un ordine di servizio che alla luce degli ultimi episodi - pur restando la necessità di garantire le attività indifferibili dell'ufficio - servono delle misure di massimo rigore.

Proprio per questo è stato costituito giornalmente un presidio di cinque unità di personale amministrativo.