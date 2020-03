Le prescrizioni del Decreto non fermano i vandali, che escono nonostante i divieti e abbattono la statua dedicata a Sandro Pertini. Brutto risveglio, questa mattina, per chi può affacciarsi in via Don Morosini, a Latina, dove quella statua inaugurata poco più di due annifa, il 24 febbraio 2018. Uno smacco alla città e a tutta l'Italia, quello dei vandali che hanno danneggiato un'opera in piena quarantena.