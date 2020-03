Staccare il gas può diventare anche un danno esistenziale che provoca una lesione importante di un diritto protetto dalla Costituzione. E' quello che ha deciso il giudice di pace di Latina, De Zordo nell'ambito di una vicenda che vedeva una donna di Latina T.M., queste le sue iniziali che adesso riceverà anche il risarcimento. La sentenza è arrivata al termine di una lunga battaglia dopo che la donna, difesa dall'avvocato Vittorio Fusco, ha dimostrato come il taglio della fornitura che risale al novembre del 2017 abbia provocato delle conseguenze perchè la sospensione, anzi il taglio netto della fornitura fosse illegittimo.

