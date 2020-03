Sarà attivato questa mattina il Covid-2 Hospital. A dirlo sono l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato e il direttore sanitario del Policlinico Gemelli di Roma Andrea Cambieri. L'ospedale è stato allestito al Columbus di Roma in una settimana, grazie. "Stiamo reclutando oltre 600 operatori - ha dichiarato D'Amato - In complesso, nel Lazio, si conteranno 1.500 posti dedicati e oltre 200 di terapia intensiva per il Covid-19". Per quanto riguarda i cluster del basso Lazio, ossia Latina, Frosinone e l'area di Pomezia, Velletri e Nettuno: "Sono tutti sotto controllo, ma ci stiamo attrezzando per ogni scenario. Siamo in guerra, ma vinceremo".

Entrando nel dettaglio, così come spiegato dal dg Cambieri, al momento il Covid-2 Hospital possiede 21 letti di terapia intensiva e 32 letti di malattie infettive e pneumologia. Si arriverà ad averne rispettivamente 59 e 75 nel giro di 10 giorni.