Non può uscire dalla propria abitazione per via di un recente protesi al ginocchio. E nell'attuale stato di emergenza dovuto al Coronavirus, per un uomo di Norma era diventato impossibile anche soltanto andare a fare la spesa. In suo soccorso sono arrivati i carabinieri del paese lepino che In brevissimo tempo hanno annotato la lista dei generi alimentari di cui necessitava, recapitandoglieli presso la sua abitazione. L'uomo ha voluto ringraziare i carabinieri con una lettera particolarmente toccante, pervenuta alla locale stazione, dimostrando la sua riconoscenza per quanto fatto a lui ed al popolo italiano nell'impegno di sempre.