La Asl Latina annuncia nel suo bollettino giornalieri di 14 nuovi casi positivi, ma anche che ben 217 persone sono uscite dalla sorveglianza. Dal 23 Marzo disponibili ulteriori 12 posti di malattie infettive. Quattro nuovi casi di Coronavirus nel territorio della Asl Roma 6: è questo il dato emerso poco fa nella videoconferenza fra l'assessore alla Salute del Lazio e i direttori generali delle varie aziende sanitarie locali. In più, nelle scorse ore, 188 persone sono uscite dalla sorveglianza. Nella stessa sede, il direttore generale della Asl Roma 6 Narciso Mostarda ha spiegato che dal 21 marzo disponibili ulteriori 20 posti letto di malattia intensiva. Importantissimo, invece, il dato sulle donazioni di sangue: nel giro di poche ore sono state raccolte 1000 unità.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli