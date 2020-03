Ben 16 pazienti della provincia sono in terapia con il farmaco biologico Tocilizumab. A distanza 48 ore, si è potuto constatare il miglioramento nel 70% dei casi. Lo rende noto la Asl di Latina, che illustra le proprietà del farmaco, innovativo e usato comunemente anche nei bambini per patologie reumatologiche. Come spiegato dall'Azienda, il farmaco ha la capacità di bloccare l'infiammazione responsabile dell'insufficienza respiratoria grave. Si tratta ora di confermare il risultato positivo nei prossimi giorni di trattamento.