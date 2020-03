Terzo caso di persona positiva al Covid19 a Cisterna di Latina. Si tratta di un uomo, che dopo aver manifestato i sintomi del virus, ha allertato il suo medico di base. Sottoposto a controllo domiciliare è risultato positivo. È stato quindi messo in quarantena presso la sua abitazione. Le sue condizioni non hanno infatti richiesto il ricovero in ospedale.