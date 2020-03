Nonostante le cure dei sanitari del nosocomio romano la donna non ce l'ha fatta. Sul suo decesso forse ha pesato anche una sindrome asmatica di cui sembra soffrisse. La signora, come si ricorderà, dopo una prima visita al Pat di Minturno si recò successivamente al pronto soccorso dell'ospedale Dino Svizzero di Formia. Qui fu accertato il contagio e quindi fu trasferita a Roma. Stasera la nipote attraverso i social ha annunciato la sua scomparsa.

È deceduta allo Spallanzani di Roma la prima contagiata dal Coronavirus in provincia di Latina . Dopo oltre due settimane di ricovero la signora di 54 anni, residente a Cremona e giunta a Minturno in occasione del Carnevale, è deceduta intorno alle venti.

