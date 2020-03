Giornata relativamente "tranquilla", quella di ieri, per il territorio della Asl Roma 6: dopo l'impennata di contagi registrata domenica - ben 17 persone -, ieri soltanto quattro individui sono risultati positivi al Coronavirus.

A renderlo noto - facendo il punto della situazione per i territori che comprendono anche i Comuni di Pomezia, Anzio, Ardea, Nettuno, Velletri e Lariano - è stata proprio l'azienda sanitaria con sede ad Albano Laziale: il direttore generale Narciso Mostarda, nella videoconferenza con tutti i dg del Lazio e l'assessore alla Salute della Regione Alessio D'amato, ha confermato anche che 188 persone sono uscite dalla sorveglianza. «Dal 21 marzo - si legge nel flash pubblicato su Salute Lazio - saranno disponibili ulteriori 20 posti letto di terapia intensiva». L'altro dato riguarda un vero un vero record: «Si registra un grande incremento delle donazioni di sangue - hanno fatto sapere da Borgo Garibaldi -: raccolte 1000 unità». Un numero incredibile, dunque, in un periodo in cui il plasma inizia a scarseggiare ovunque.