È morto dopo 5 giorni di ricoverto allo Spallanzani di Roma, un uomo della provincia di Frosinone contagiato da Covid-19, un 63enne. A confermare la notizia è stata sua nipote, di Sermoneta, con un lungo e fortissimo post sui Social: "Vorrei offrire la mia testimonianza. Ieri mio zio di 63 anni – ha scritto la giovane – dopo un'agonia di 5 giorni è deceduto a causa del Coronavirus. E' morto da solo allo Spallanzani. Nessuno dei suoi cari ha potuto salutarlo. Non potrà nemmeno avere un funerale. La moglie e le figlie siccome sono in isolamento, potranno ricevere la salma solo venerdì prossimo". Nello stesso post la ragazza è tornata a lanciare un appello accorato affinché si rispettino i divieti imposti dal Governo: "Scrivo questo rivolgendomi a tutte quelle persone superficiali che vedo beatamente correre e chiacchierate lungo via Monticchio, dove abito. Di questo virus si muore e non pensate che tanto toccherà sempre a qualcun altro. Non è così – ha concluso con amarezza – e sono completamente schifata dalla superficialità".