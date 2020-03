È stato pubblicato pochi minuti fa l'ultimo bollettino medico dell'Istituto Spallanzani sul Coronavirus, il 47esimo per l'esattezza. I pazienti positivi sono in totale 184. Di questi, 17 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici.

I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del nuovo coronavirus sono 323. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, compresa la Città militare della Cecchignola, sono a questa mattina 35. L' Istituto Spallanzani, quale Hub per la Rete COVID 19, d'intesa con l'Assessorato alla Sanità, a partire da domani, 18 marzo avrà a disposizione: 12 posti letto di terapia intensiva e 20 di degenza infettivologica presso lo Spoke " Istituto Clinico Casalpalocco"; Ulteriori posti letto di degenza infettivologica e di terapia intensiva saranno attivati già nei prossimi giorni presso lo Spoke "Policlinico Militare Celio". Desideriamo ringraziare il Presidente dell'Istituto Clinico Casalpalocco e l'Autorità Militare per la preziosa collaborazione.