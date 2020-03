Gaeta si blinda: con una ordinanza pubblicata poco fa, il sindaco Cosmo Mitrano ha deciso di inasprire i provvedimenti volti a fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Quello che fa più effetto è decisamente legato alla decisione di "chiudere" la città: è stata infatti stabilita l'interdizione di qualsiasi ingresso di veicoli e persone nel territorio cittadino.

In più, con la medesima ordinanza, si ricorda ai cittadini come siano sollecitati a uscire da casa esclusivamente per stretti motivi di lavoro, salute e necessità, e viene anche chiuso il cimitero, lasciando aperta l'area esclusivamente per la tumulazione dei defunti, consentendo l'ingresso a soli dieci parenti del defunto.

Mitrano ha anche vietato di effettuare attività sportive all'aria aperta, concedendo la possibilità solo a chi ne ha bisogno per motivi sanitari; stop anche agli ingressi in spiaggia e all'area di Monte Orlando.