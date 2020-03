durante la giornata di ieri, a Priverno, i carabinieri della locale Stazione traevano in arresto, nella flagranza del reato, un 27enne. L'arrestato, a seguito di perquisizione personale, veicolare e domiciliare, veniva trovato in possesso di116 grammi circa di marijuana e di vario materiale per il taglio e il confezionamento. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione ove rimarrà ristretto, agli arresti domiciliari, a disposizione dell'a.g.