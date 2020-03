Soldi lasciati nella tabaccheria per evitare di portare a casa anche il Coronavirus. Un furto da oltre 30mila euro sul quale ora stanno indagando i carabinieri. Disperato e con le lacrime agli occhi, Damiano Ciano, che ha subito un altro furto sei anni fa, spera che le telecamere esterne del comune possano aver ripreso qualcosa.

Colpo nella notte alla tabaccheria nella centralissima piazza XIX Maggio a Gaeta . Ignoti hanno forzato l'ingresso e hanno portato via tutto. Tabacchi, sigarette contenute nel distributore esterno, biglietti per il Gratta&Vinci e i contanti che il titolare Damiano Ciano aveva lasciato ieri sera, quando ha chiuso l'attività alle 19.

