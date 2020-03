Tragedia a Sabaudia. A perdere la vita un bimbo di tre anni. Il bambino stava giocando con il padre quando ha avuto un malore. Immediata la chiamata al 118, che ha rianimato il bimbo e ha tentato la corsa disperata verso l'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Proseguono gli accertamenti per stabilire con precisione la causa del decesso, che potrebbe essere dovuta a una emorragia interna.

