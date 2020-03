È un dato molto alto quello sui contagi registrati nella giornata di oggi all'interno del territorio della Asl Roma 6. Come comunicato poco fa dal direttore generale Narciso Mostarda durante la videoconferenza con l'assessore alla Salute della Regione Lazio e i direttori generali di tutte le Asl, ben 56 nuove persone sono risultate positive al Covid19. Di questi 56 individui, quaranta sono le suore dell'Istituto di Grottaferrata, mentre altri 16 sono cittadini dei vari Comuni. In più oggi 97 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Infine, da domani ulteriori 20 posti letto di pneumologia presso l'Ospedale dei Castelli.

