Ha sentito la serranda del locale che stava per alzarsi mentre lui era ancora all'interno: non ci ha pensato due volte e per difendersi ha impugnato una pistola e ha sparato un colpo che è arrivato alla gamba di uno dei malviventi. È quanto accaduto ieri sera a Nettuno, all'interno del tabaccaio di via Santa Maria Goretti. A quanto sembra tre malviventi sono arrivati nell'area di servizio e hanno iniziato ad armeggiare con un frullino sulla serranda del locale, pensando che all'interno non ci fosse nessuno. In realtà il titolare era ancora dentro e quando ho visto la serranda che stava per alzarsi ha sparato verso il basso in direzione dei ladri, colpendone uno. Con l'uomo ferito e vistisi scoperti, i tre sono risaliti in macchina e sono fuggiti verso Aprilia. È nel pronto soccorso della locale clinica che il ferito si è fatto curare ed è stato raggiunto dalla polizia di Anzio. L'uomo è stato denunciato insieme a un complice per il tentativo di furto. Nella tabaccheria sono stati fatti gli accertamenti a carattere scientifico.