Denunciato penalmente alla Procura della Repubblica di Latina un automobilista in transito sul territorio di Sermoneta senza validi motivi, in contrasto con quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020. A scoprire il "furbetto" sono stati gli agenti della Polizia locale di Sermoneta, guidati dal comandante facente funzioni ten. Giuseppe Caseti, durante i quotidiani controlli per il rispetto delle disposizioni del governo per contrastare la diffusione e il contrasto del coronavirus.

Gli agenti ogni giorno controllano circa sessanta auto che transitano sul territorio, registrano i dati di vettura e conducente e ritirano l'autocertificazione. Nelle scorse ore una persona è stata denunciata penalmente perché, provenendo da un altro Comune, si trovava in auto a Sermoneta senza motivi di lavoro, salute o necessità: è stato applicato l'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) che prevede la denuncia penale alla Procura della Repubblica. Controlli quotidiani della Polizia locale alle attività commerciali che possono restare aperte: viene verificato il rispetto delle norme sanitarie, la dotazione di guanti e mascherine da parte del personale e le distanze di sicurezza.

"Dai controlli che vengono fatti tutti i giorni sulle strade, sulla pista ciclabile sulle strade interne della campagna, emerge che purtroppo c'è qualche furbetto, anche tra i cittadini di Sermoneta, che con la scusa di portare il proprio cane a fare i bisogni, passeggia per oltre due chilometri - spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli - Evitate corsette e spostamenti inutili. Spostatevi solo se strettamente necessario. In questo periodo l'unica cosa che possiamo e dobbiamo fare è restare a casa".