Si è presentato armato di pistola, con il volto coperto, intorno alle 16 e 30. E' entrato nella farmacia San Michele che si trova all'angolo tra via Carroceto e via Verdi ad Aprilia e ha puntato la pistola contro uno dei medici dietro al bancone ordinando di consegnare tutto l'incasso. Qualcosa però, nella sua voce o nel suo modo di fare, ha spinto il medico a osservare meglio sia il bandito armato che si era fatto avanti, sia l'arma. Ha capito o ha intuito che si trattava di una replica, di una riproduzione giocattolo di una pistola vera e che quindi non poteva fare alcun male. A quel punto i tre farmacisti hanno deciso di affrontare a muso duro il bandito che ha subito capito che forse era meglio desistere e guadagnare l'uscita.